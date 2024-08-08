Гарик Харламов признался, что не готов к драматическим ролям из-за отсутствия актёрского образования

Гарик Харламов объяснил, почему избегает драматических ролей

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Комик, шоумен и актёр Гарик Харламов признался в интервью Надежде Стрелец, что не хочет играть в драматических ролях.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Надежда Стрелец, PDM

Харламов считает, что для драматической роли ему нужно "вырасти". Он напомнил, что не имеет профессионального актёрского образования. Юморист отметил, что обожает озвучивать мультфильмы и понимает, как вести себя в комедийных ролях.

"Драматическое искусство — это совсем другая история. Этому надо сильно, долго учиться. А у меня есть внутри некая боязнь, что если я впущу сейчас драму, то это немножечко вытеснит юмор", — поделился артист.

Харламов признался, что ему сложно представить себя в серьёзном драматическом проекте. Комик опасается, что может "опошлить" картину своим присутствием. Шоумен заявил, что является заложником своего амплуа.