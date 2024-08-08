Кейт Уинслет довела Леонардо Ди Каприо до слёз на съемках "Дороги перемен" своим сновидением

Кейт Уинслет довела Леонардо Ди Каприо до слёз на съёмках фильма

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Взаимоотношения актёров Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо продолжаются уже много лет. Они вместе снимались в легендарном фильме "Титаник", а позже вновь объединились для съёмок картины "Дорога перемен". Эта работа была эмоционально сложной для актёров, и в один из дней Уинслет довела Ди Каприо до слёз. Об этом она рассказала в интервью 8 августа.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Триколор, PDM

Ситуация произошла, когда Уинслет поделилась с Ди Каприо своим сном, в котором она подарила ему пресс-папье с выгравированной фразой: "Куда бы ты ни пошёл, я тоже пойду". В ответ на эти слова во сне, актёр признался ей в чувствах с такими же словами и кольцом.

"Я рассказала ему сон, и он заплакал. Он был очень тронут", — поделилась Уинслет.

По её словам, после съёмок они воплотили сон в реальность. Актриса призналась, что знает Ди Каприо дольше, чем своих детей и мужа, и до сих пор хранит это украшение как память, сообщает Love Radio.