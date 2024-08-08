"Головоломка 2" станет доступна онлайн 20 августа, всего через два месяца после премьеры

Стала известна дата выхода мультфильма "Головоломка 2" в онлайне

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

По данным издания WhenToStream, которое следит за цифровыми премьерами в киноиндустрии, мультфильм "Головоломка 2" станет доступен онлайн 20 августа. Со дня его выхода в кинотеатрах пройдёт чуть более двух месяцев.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Kinoman, PDM

"Головоломка 2" стал самым кассовым мультфильмом в истории и вошёл в десятку самых кассовых фильмов всех времён.

Сюжет "Головоломки 2" продолжает историю первого фильма и посвящён подростковому периоду жизни главной героини Райли Андерсон. Помимо уже знакомых эмоций Радости, Печали, Страха, Гнева и Брезгливости, появляются новые: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение. Первая часть была тепло принята зрителями, а вторая, похоже, понравилась им ещё больше.