Завершились съёмки семейного фильма "Баба Яга спасает Новый год"

Фильм "Баба Яга спасает Новый год" выйдет в прокат 26 декабря

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

В Москве завершились съёмки приключенческого семейного фильма "Баба Яга спасает Новый год". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В качестве режиссёров выступили Карен Захаров и Армен Ананикян. В фильме приняли участие Людмила Артемьева (Баба Яга), Сергей Никоненко (Дед Мороз), Юлия Такшина (Снежная королева) и другие актёры. Картина выйдет в кинотеатрах 26 декабря.

Согласно сюжету, в прошлом Дед Мороз и Снежная королева были друзьями. Однако героиня украла магический артефакт, при помощи которого волшебник черпал силу. Он смог победить Снежную королеву и заточить в ледяную тюрьму. По прошествии тысячи лет мальчик Юра находит посох героини и освобождает её. Теперь Снежная королева мечтает отомстить Деду Морозу. Однако Баба Яга и другие сказочные персонажи приходят ему на помощь.