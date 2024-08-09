Завершились съёмки семейного фильма "Баба Яга спасает Новый год"

В Москве завершились съёмки приключенческого семейного фильма "Баба Яга спасает Новый год". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
В качестве режиссёров выступили Карен Захаров и Армен Ананикян. В фильме приняли участие Людмила Артемьева (Баба Яга), Сергей Никоненко (Дед Мороз), Юлия Такшина (Снежная королева) и другие актёры. Картина выйдет в кинотеатрах 26 декабря.
Согласно сюжету, в прошлом Дед Мороз и Снежная королева были друзьями. Однако героиня украла магический артефакт, при помощи которого волшебник черпал силу. Он смог победить Снежную королеву и заточить в ледяную тюрьму. По прошествии тысячи лет мальчик Юра находит посох героини и освобождает её. Теперь Снежная королева мечтает отомстить Деду Морозу. Однако Баба Яга и другие сказочные персонажи приходят ему на помощь.
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