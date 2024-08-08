Фильм "Человек-паук: Через вселенные" возглавил рейтинг лучших проектов по комиксам Marvel

Критики назвали лучший фильм по мотивам комиксов Marvel

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Анимационный фильм "Человек-паук: Через вселенные" был признан лучшим проектом по комиксам Marvel. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на Rotten Tomatoes.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал SonyPicturesRU, PDM

Согласно рейтингу, составленному порталом, эта работа с главным героем Майлзом Моралесом получила 97% рейтинга. Фильм также удостоен премии "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм" 2019 года.

На втором месте списка находится фильм "Чёрная пантера" с Чедвиком Боузманом в главной роли, который получил 96%. Это единственный фильм Marvel, номинированный на "Оскар" в категории "Лучший фильм".

Третью позицию занял анимационный фильм "Человек-паук: Через вселенные", вышедший в 2023 году и получивший 95% рейтинга, продолжая историю Майлза Моралеса.

Худшими фильмами по мотивам комиксов Marvel были названы "Фантастическая четвёрка" 2015 года (9%), "Электра" (11%) и "Мадам Паутина" (11%).