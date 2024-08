Том Фелтон присоединится к актёрскому составу хоррора Кирилла Соколова "They Will Kill You"

Звезда "Гарри Поттера" снимется в дебютном фильме русского режиссёра

Кино

Актёр Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в "Гарри Поттере", и звезда фильма "Отрочество" Патриша Аркетт присоединились к актёрскому составу англоязычного хоррора режиссёра Кирилла Соколова под названием "They Will Kill You", сообщает The Hollywood Reporter.

Фото: commons.wikimedia.org by GabboT, CC BY-SA 2.0

Этот проект станет дебютом в Голливуде для российского режиссёра. Фильм расскажет о домработнице, которая устраивается на работу в одну из высоток Нью-Йорка. Не подозревая о скрытых опасностях, она оказывается вовлечённой в тайное сообщество, связанное с исчезновениями людей и сатанистами.

Съёмки фильма планируются на сентябрь. Главную роль исполнит Зази Битц ("Дэдпул 2"), а продюсерами выступят Энди и Барбара Мускетти ("Оно").