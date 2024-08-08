Актёр Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в "Гарри Поттере", и звезда фильма "Отрочество" Патриша Аркетт присоединились к актёрскому составу англоязычного хоррора режиссёра Кирилла Соколова под названием "They Will Kill You", сообщает The Hollywood Reporter.
Этот проект станет дебютом в Голливуде для российского режиссёра. Фильм расскажет о домработнице, которая устраивается на работу в одну из высоток Нью-Йорка. Не подозревая о скрытых опасностях, она оказывается вовлечённой в тайное сообщество, связанное с исчезновениями людей и сатанистами.
Съёмки фильма планируются на сентябрь. Главную роль исполнит Зази Битц ("Дэдпул 2"), а продюсерами выступят Энди и Барбара Мускетти ("Оно").
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.