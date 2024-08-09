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Дочь Евгения Цыганова призналась, что сталкивалась с предвзятым отношением из-за фамилии

Актриса Цыганова призналась, что сталкивалась с трудностями из-за фамилии

1:02
Кино

Полина Цыганова, дочь актёра Евгения Цыганова, призналась, что сталкивалась с предвзятым отношением из-за своей известной фамилии. Об этом она рассказала изданию "StarHit".

Актриса Цыганова призналась, что сталкивалась с трудностями из-за фамилии
Фото: flickr.com by Silvio Tanaka, CC BY 2.0

По словам актрисы, она знает много талантливых детей звёзд. Евгения Цыганова понимает, что им приходится тяжело, поскольку лично сталкивалась с предвзятым отношением. Актриса уточнила, что к этому нужно привыкнуть.

"На самом деле я знаю огромное количество, их называют сейчас модным словом "непокидс", которые невероятно талантливые. И понимаю, как им тяжело. Потому что прочувствовала сама… Иногда такое предвзятое отношение! Причем, оно работает и в одну, и в другую сторону. Но к этому всему нужно просто привыкнуть. Люди ведь в принципе рождаются разными и учатся жить с тем, что есть", — сообщила она.

Ранее Pravda.Ru писала, что Евгений Цыганов сыграет деда в фильме "Батя 2. Дед".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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