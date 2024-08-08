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Брэд Питт и Джордж Клуни вернутся в продолжении триллера "Одинокие волки": началась работа над вторым фильмом

Продолжение боевика "Волки" с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом уже в разработке

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Кино

Как сообщает издание Deadline, психологический триллер "Одинокие волки" с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни получит продолжение. Уже началась работа над сиквелом ещё не вышедшего фильма.

Продолжение боевика "Волки" с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом уже в разработке
Фото: youtube.com by Ютуб-канал FRESH Trailers, PDM

Сюжет "Волков" рассказывает о двух одиночках-чистильщиках, которым поручили одно совместное дело. Детали сюжета пока не раскрыты.

В актёрский состав также вошли Остин Абрамс, Эми Райан, Пурна Джаганнатан и другие. Режиссёрское кресло занял Джон Уоттс, известный по последней трилогии фильмов о Человеке-пауке.

Мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 20 сентября. Официального показа в России не будет. На Apple TV+ боевик выйдет 27 сентября.

ОДИНОКИЕ ВОЛКИ - Русский трейлер (Дубляж из СНГ, 4K ULTRA HD) 2024 | Брэд Питт, Джордж Клуни
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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