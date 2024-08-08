Брэд Питт и Джордж Клуни вернутся в продолжении триллера "Одинокие волки": началась работа над вторым фильмом

Как сообщает издание Deadline, психологический триллер "Одинокие волки" с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни получит продолжение. Уже началась работа над сиквелом ещё не вышедшего фильма.
Сюжет "Волков" рассказывает о двух одиночках-чистильщиках, которым поручили одно совместное дело. Детали сюжета пока не раскрыты.
В актёрский состав также вошли Остин Абрамс, Эми Райан, Пурна Джаганнатан и другие. Режиссёрское кресло занял Джон Уоттс, известный по последней трилогии фильмов о Человеке-пауке.
Мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 20 сентября. Официального показа в России не будет. На Apple TV+ боевик выйдет 27 сентября.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.