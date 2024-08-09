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Где показывали первые фильмы в Москве? История появления первого кинотеатра

Как "Электрический театр" стал первым кинотеатром Москвы
2:14
Кино

Москва, как и многие другие крупные города мира, стала свидетелем зарождения кинематографа в конце XIX века. Первые киносеансы в российской столице дали начало становлению кинотеатров — уникальных учреждений, которые открыли новую эру развлечений для широкой публики.

Как "Электрический театр" стал первым кинотеатром Москвы
Фото: mediacratia.ru by en.wikipedia.org

Первым официальным кинотеатром в Москве стал "Электрический театр", открытый в 1896 году по адресу Тверская, 48. Его основатели — братья Люмьер, известные французские изобретатели и пионеры кинематографа.

До появления "Электрического театра" в Москве уже проводились демонстрации движущихся изображений, но они носили скорее частный, экспериментальный характер. Именно "Электрический театр" стал первым общедоступным кинозалом, в котором публика могла регулярно наблюдать за новинками тогдашнего кино.

Изначально в "Электрическом театре" демонстрировались короткие документальные фильмы, снятые самими братьями Люмьер. Это были сюжеты из повседневной жизни, запечатленные с помощью недавно изобретенной киносъемочной аппаратуры. Публика, не привыкшая к такому зрелищу, встречала эти ранние киноленты с большим интересом и восторгом.

Со временем репертуар "Электрического театра" расширился и стал включать художественные короткометражные фильмы других режиссеров. Билет на киносеанс в то время стоил недорого — всего 10-20 копеек, поэтому кинотеатр был доступен широким слоям населения.

Успех "Электрического театра" подстегнул развитие кинематографа в Москве. Вскоре в городе начали открываться и другие кинозалы, такие как "Художественный", "Сафонов", "Comfort" и многие другие. Таким образом, "Электрический театр" заложил основу для формирования современной кинотеатральной индустрии в российской столице.

Сегодня киноискусство занимает важное место в культурной жизни Москвы. Но именно "Электрический театр", открытый в 1896 году, стал первопроходцем, положившим начало этой увлекательной эпохе.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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