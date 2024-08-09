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В Сети опубликовали трейлер хоррора "Пункт назначения: Поезд №13"

Пассажиры спасаются от демонов в трейлере хоррора "Пункт назначения: Поезд №13"

0:50
Кино

"Кинологистика" представила трейлер фильма ужасов "Пункт назначения: Поезд №13". Соответствующий видеоролик опубликовали на YouTube-канале компании. 

Пассажиры спасаются от демонов в трейлере хоррора "Пункт назначения: Поезд №13"
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

В качестве режиссёра выступил Ризал Мантовани. В картине приняли участие Хана Маласан, Зара Леола, Фадли Фейсал и другие актёры. В трейлере показали множество сверхъестественных явлений, которые произошли в поезде с пассажирами. Фильм выйдет в России 5 сентября. 

По сюжету пассажиры курортного экспресса №13 отправляются в поездку на побережье. Однако оказывается, что рельсы проложили через места, в которых обитают демоны. До пункта назначения поезд должен пройти 5 тоннелей. В каждом из них туристов поджидает опасность.

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ПОЕЗД №13 — ХОРРОР С 5 СЕНТЯБРЯ
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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