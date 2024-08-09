Актёр Кит Харингтон усомнился, что его детям будет комфортно видеть роман родителей на экране

Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон усомнился, что его дети будут смотреть ленту

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Игра престолов" Кит Харингтон предположил, что его 3-летний сын и 12-месячная дочь не захотят смотреть популярную ленту. Об этом пишет издание "E! Online".

Фото: flickr.com by Suzi Pratt, CC BY-SA 2.0

По мнению актёра, его детям будет некомфортно видеть, как на экране начинались отношения родителей. Кроме того, Кит Харингтон заявил, что дочь и сын, вероятно, не захотят смотреть другие проекты с участием отца.

"Я думаю, им будет очень некомфортно. Не уверен, что они захотят смотреть хоть что-нибудь, в чём я сыграл. Я и сам не хочу, полагаю, будет такой грустный момент, когда скажу им: "Эй, посмотри, в чём я снялся 20 лет назад". И они ответят: "Папа, нет", — сообщил актёр.

Напомним, что Кит Харингтон начал встречаться с актрисой Роуз Лесли на съёмках "Игры престолов". В проекте они сыграли влюблённую пару. В 2018 году после продолжительных отношений пара заключила брак.