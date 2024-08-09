Актёр Кит Харингтон усомнился, что его детям будет комфортно видеть роман родителей на экране

Звезда сериала "Игра престолов" Кит Харингтон предположил, что его 3-летний сын и 12-месячная дочь не захотят смотреть популярную ленту. Об этом пишет издание "E! Online".
По мнению актёра, его детям будет некомфортно видеть, как на экране начинались отношения родителей. Кроме того, Кит Харингтон заявил, что дочь и сын, вероятно, не захотят смотреть другие проекты с участием отца.
"Я думаю, им будет очень некомфортно. Не уверен, что они захотят смотреть хоть что-нибудь, в чём я сыграл. Я и сам не хочу, полагаю, будет такой грустный момент, когда скажу им: "Эй, посмотри, в чём я снялся 20 лет назад". И они ответят: "Папа, нет", — сообщил актёр.
Напомним, что Кит Харингтон начал встречаться с актрисой Роуз Лесли на съёмках "Игры престолов". В проекте они сыграли влюблённую пару. В 2018 году после продолжительных отношений пара заключила брак.
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