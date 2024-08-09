"Интерстеллар" возвращается на большие экраны спустя десять лет

Фильм Кристофера Нолана "Интерстеллар" будет перевыпущен в честь своего десятилетия в декабре, сообщает Variety.
Фильм Paramount Pictures планировали перевыпустить 27 сентября. Но вместо этого он выйдет примерно через два месяца, 6 декабря. Фильм будут показывать в 70-миллиметровом формате Imax, а также на цифровых экранах.
Премьера "Интерстеллар" состоялась 5 ноября 2014 года и собрала внушительную сумму в 731 миллион долларов в мировом прокате.
Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн и Мэтт Дэймон сыграли главные роли в фильме, действие которого происходит в антиутопическом будущем, где группа астронавтов должна отправиться в далёкие уголки космоса, чтобы найти новую планету для колонизации человечеством.
Фильм был номинирован на пять премий "Оскар" и получил премию за лучшие визуальные эффекты.
Нолан, создатель трилогии "Тёмный рыцарь", "Начало" и "Довод", является одним из самых коммерчески успешных режиссеров Голливуда. Он недавно получил первый "Оскар" в своей карьере за режиссуру и продюсирование "Оппенгеймера".
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