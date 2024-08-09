"Интерстеллар" возвращается на большие экраны спустя десять лет

"Интерстеллар" Кристофера Нолана будет перевыпущен в декабре

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм Кристофера Нолана "Интерстеллар" будет перевыпущен в честь своего десятилетия в декабре, сообщает Variety.

Фото: nasa.gov by NASA, CC0

Фильм Paramount Pictures планировали перевыпустить 27 сентября. Но вместо этого он выйдет примерно через два месяца, 6 декабря. Фильм будут показывать в 70-миллиметровом формате Imax, а также на цифровых экранах.

Премьера "Интерстеллар" состоялась 5 ноября 2014 года и собрала внушительную сумму в 731 миллион долларов в мировом прокате.

Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн и Мэтт Дэймон сыграли главные роли в фильме, действие которого происходит в антиутопическом будущем, где группа астронавтов должна отправиться в далёкие уголки космоса, чтобы найти новую планету для колонизации человечеством.

Фильм был номинирован на пять премий "Оскар" и получил премию за лучшие визуальные эффекты.

Нолан, создатель трилогии "Тёмный рыцарь", "Начало" и "Довод", является одним из самых коммерчески успешных режиссеров Голливуда. Он недавно получил первый "Оскар" в своей карьере за режиссуру и продюсирование "Оппенгеймера".