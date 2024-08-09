Звезда "Властелина колец" Кейт Бланшетт поделилась, что актерам почти не платили

Кейт Бланшетт заявила, что актерам "Властелина колец" не платили за съемки

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Кейт Бланшетт поделилась, что "никому ничего не заплатили" за съемки в фильме "Властелин колец", сообщает Variety.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

"Властелин колец" — одна из самых кассовых серий из связанных единым сюжетом кинофильмов всех времен, собравшая в мировом прокате 2,9 млрд долларов. Но, по словам Кейт Бланшетт, это не обязательно означает, что актеры получили солидную зарплату за свое участие в трилогии фильмов Питера Джексона.

"Нет, никто ничего не получал за этот фильм … По сути, мне давали бесплатные сэндвичи, и я сохранила свои [эльфийские] уши … Женщинам платят не так много, как вы думаете", — поделилась Бланшетт. "Я хотела поработать с парнем, который снял "Braindead" ", — добавила актриса.

Бланшетт — не единственная звезда "Властелина колец", которая рассказала, насколько низкой была ее зарплата за фэнтезийный эпос. В прошлом году Орландо Блум, играющий Леголаса, сказал, что ему заплатили всего 175 000 долларов за все три фильма.