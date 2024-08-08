В постели в джинсах: актёр из фильма "Экипаж" не смог раздеться в интимной сцене

Первая откровенная сцена в советском кино была показана в фильме "Экипаж"

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В фильме "Экипаж", который вышел на экраны в 1979 году, впервые в истории советского кинематографа была показана откровенная сцена. Снимали её ночью. Специально для этого в павильоне киностудии "Мосфильм" построили "квартиру Скворцова", роль которого исполнил выдающийся актёр и поэт Леонид Филатов.

Фото: YouTube канал НА ДАЛЬНЕЙ СТАНЦИИ by Скриншот видео YouTube канала НА ДАЛЬНЕЙ СТАНЦИИ, PDM

Филатов в роли бортинженера Скворцова должен был сыграть эпизод в постели, но очень сильно смущался, когда снимали откровенную сцену. В жизни он был скромным и даже застенчивым человеком, поэтому лежал под одеялом в джинсах.

В отличие от него, Александра Яковлева — одна из самых красивых актрис советского кино — с удовольствием раздевалась и позировала перед камерой.

К сожалению, кто-то из съёмочной группы сообщил руководству, что съёмками обнажённой натуры режиссёр опорочил образ советской женщины. Под давлением сверху пришлось убрать большую часть интимных сцен.