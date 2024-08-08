В постели в джинсах: актёр из фильма "Экипаж" не смог раздеться в интимной сцене

В фильме "Экипаж", который вышел на экраны в 1979 году, впервые в истории советского кинематографа была показана откровенная сцена. Снимали её ночью. Специально для этого в павильоне киностудии "Мосфильм" построили "квартиру Скворцова", роль которого исполнил выдающийся актёр и поэт Леонид Филатов.
Филатов в роли бортинженера Скворцова должен был сыграть эпизод в постели, но очень сильно смущался, когда снимали откровенную сцену. В жизни он был скромным и даже застенчивым человеком, поэтому лежал под одеялом в джинсах.
В отличие от него, Александра Яковлева — одна из самых красивых актрис советского кино — с удовольствием раздевалась и позировала перед камерой.
К сожалению, кто-то из съёмочной группы сообщил руководству, что съёмками обнажённой натуры режиссёр опорочил образ советской женщины. Под давлением сверху пришлось убрать большую часть интимных сцен.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.