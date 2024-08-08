Юрий Никулин ответил зрителям, возмутившимся "оживлением" его деда в фильме "Манюня"

Юрий Никулин заявил, что его семья одобряет "оживление" деда в кино

Внук легендарного актёра и артиста цирка Юрия Никулина, тоже Юрий, ответил зрителям, которые не смогли принять цифровой образ любимого артиста в фильме режиссёра Сарика Андреасяна "Манюня. Приключения в Москве".

Фото: YouTube канал SPB by Скриншот видео YouTube канала SPB, PDM

Хотя премьера фильма состоялась ещё в конце мая, в интернете до сих пор ведутся горячие споры об этичности "оживления" ушедших актёров. Зрители призывают создателей подобных фильмов не беспокоить прах ушедших актёров, которые не могут призвать режиссёров к ответу. Использование технологии дипфейк по их мнению выглядит жутко и недостоверно передаёт мимику.

"Оставьте в покое умерших людей! Это аморально!", — пишут противники подобных спецэффектов, считающие, что таким образом из человека делают марионетку и нарушают покой умершего.

Внук Никулина ответил критикам, объяснив, что нельзя удовлетворить вкусы всех без исключения зрителей и невозможно добиться стопроцентной схожести.

"Итоговый результат — напоминание о человеке, которого давно нет. Для нового поколения это возможность познакомиться с актёром. Все согласования происходили с нашей семьёй. Мы видели исходный вариант ещё до того, как его показали на экране. Только после нашего одобрения кадры вставили в окончательный монтаж. Жена с детьми ходили — им понравилось", — высказался Никулин-младший.

В эпизоде с Юрием Никулиным, актёр действительно выглядит немного приукрашенным. Нейросеть воспроизвела и немного торопливый, мягкий говор актёра. В целом выглядит немного искусственно. Но компьютерные технологии быстро совершенствуются. Возможно в скором времени цифрового артиста будет не отличить от живого. Не зря в Голливуде устраивали забастовку против использования цифровых клонов в киноиндустрии.