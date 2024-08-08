Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем поражает Стамбул: обзор главных достопримечательностей города
Идеальный уход за кутикулой: шаги для здоровых и ухоженных ногтей
Яндекс запустил сервис "Везёт" с более доступными ценами на такси
Собаки в Британии помогают восстанавливать природу, распространяя семена
Как укрепить кор и мышцы живота
NC: учёные обнаружили хищных микроорганизмов в суровых условиях Антарктиды
Риелтор Барсуков предупредил о подорожании аренды жилья в Москве на 10–20%
Томаты в августе: 6 важных дел, которые нужно успеть выполнить до середины месяца
Министерство юстиции проверяет покупку NVIDIA стартапа Run за $700 млн
Юрий Никулин ответил зрителям, возмутившимся "оживлением" его деда в фильме "Манюня"

Юрий Никулин заявил, что его семья одобряет "оживление" деда в кино

Кино

Внук легендарного актёра и артиста цирка Юрия Никулина, тоже Юрий, ответил зрителям, которые не смогли принять цифровой образ любимого артиста в фильме режиссёра Сарика Андреасяна "Манюня. Приключения в Москве".

Юрий Никулин заявил, что его семья одобряет "оживление" деда в кино
Фото: YouTube канал SPB by Скриншот видео YouTube канала SPB, PDM

Хотя премьера фильма состоялась ещё в конце мая, в интернете до сих пор ведутся горячие споры об этичности "оживления" ушедших актёров. Зрители призывают создателей подобных фильмов не беспокоить прах ушедших актёров, которые не могут призвать режиссёров к ответу. Использование технологии дипфейк по их мнению выглядит жутко и недостоверно передаёт мимику.

"Оставьте в покое умерших людей! Это аморально!", — пишут противники подобных спецэффектов, считающие, что таким образом из человека делают марионетку и нарушают покой умершего.

Внук Никулина ответил критикам, объяснив, что нельзя удовлетворить вкусы всех без исключения зрителей и невозможно добиться стопроцентной схожести.

"Итоговый результат — напоминание о человеке, которого давно нет. Для нового поколения это возможность познакомиться с актёром. Все согласования происходили с нашей семьёй. Мы видели исходный вариант ещё до того, как его показали на экране. Только после нашего одобрения кадры вставили в окончательный монтаж. Жена с детьми ходили — им понравилось", — высказался Никулин-младший.

В эпизоде с Юрием Никулиным, актёр действительно выглядит немного приукрашенным. Нейросеть воспроизвела и немного торопливый, мягкий говор актёра. В целом выглядит немного искусственно. Но компьютерные технологии быстро совершенствуются. Возможно в скором времени цифрового артиста будет не отличить от живого. Не зря в Голливуде устраивали забастовку против использования цифровых клонов в киноиндустрии. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ

Ожесточённые бои накануне разгорелись возле Курской области на государственной границе. При этом в Харьковской области украинская активность весьма снижена.

В США Украине советуют "готовиться стать следующим Афганистаном"
Ракета большой дальности Р-37М ставит рекорды по поражению цели
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Какова судьба Суджи? Зависит от того, что вы имеете в виду
Город Суджа не контролируется ВСУ, МААП "Суджа" и ГИС "Суджа" — вполне возможно Любовь Степушова Фрейлина Ольга Бутурлина умела найти ключики к сердцам детей Сергей Лебедев ВСУ в Курской области несёт большой ущерб в технике и живой силе Дмитрий Плотников
Немецкая экономика возвращается в игру: производственные заказы выросли на 3,9%
Атака ВСУ на Курскую область 6 августа: что там произошло, сколько человек погибло, заявление США, обстановка в регионе
Курск, приграничье. Украинская армия откатывается назад с колоссальными потерями
Курск, приграничье. Украинская армия откатывается назад с колоссальными потерями
Последние материалы
Идеальный уход за кутикулой: шаги для здоровых и ухоженных ногтей
Яндекс запустил сервис "Везёт" с более доступными ценами на такси
Собаки в Британии помогают восстанавливать природу, распространяя семена
Как укрепить кор и мышцы живота
NC: учёные обнаружили хищных микроорганизмов в суровых условиях Антарктиды
Риелтор Барсуков предупредил о подорожании аренды жилья в Москве на 10–20%
Томаты в августе: 6 важных дел, которые нужно успеть выполнить до середины месяца
Министерство юстиции проверяет покупку NVIDIA стартапа Run за $700 млн
Кинотеатры России заработали рекордные 5,4 миллиарда рублей за июнь и июль
Узнайте, как часто стоит отдыхать на побережье для хорошего самочувствия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.