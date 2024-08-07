Европа, США и Канада купили у "Союзмультфильма" порядка 50 проектов

Европейские страны, Канада и США приобрели у российского "Союзмультфильма" порядка 50 проектов.
В покупку вошли короткометражки и классика компании.
Самыми популярными стали ленты "Школа ёлок", "Носки для звезды", "Бельчонок и санки", "Посох", "Девочка, дракон и папа", "Тёплая звезда" и "Два трамвая", сообщает ТАСС.
Председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащёва рассказала, что в коллекции "Союзмультфильма" есть "настоящая сокровищница сюжетов и авторских смыслов".
"Коллекция короткометражной и классической анимации "Союзмультфильма" — настоящая сокровищница сюжетов, авторских стилей и смыслов, что признано на высоком международном уровне", — уточнила она.
Кстати, европейская компания Les Films du Whippet показала сборники короткометражек "Союзмультфильма" в кинотеатрах Франции, Бельгии и Швейцарии.
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