Европа, США и Канада купили у "Союзмультфильма" порядка 50 проектов

Европейские страны и США купили почти 50 проектов "Союзмультфильма"

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Европейские страны, Канада и США приобрели у российского "Союзмультфильма" порядка 50 проектов.

Фото: web.archive.org by Андрей Субботин, CC BY 3.0

В покупку вошли короткометражки и классика компании.

Самыми популярными стали ленты "Школа ёлок", "Носки для звезды", "Бельчонок и санки", "Посох", "Девочка, дракон и папа", "Тёплая звезда" и "Два трамвая", сообщает ТАСС.

Председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащёва рассказала, что в коллекции "Союзмультфильма" есть "настоящая сокровищница сюжетов и авторских смыслов".

"Коллекция короткометражной и классической анимации "Союзмультфильма" — настоящая сокровищница сюжетов, авторских стилей и смыслов, что признано на высоком международном уровне", — уточнила она.

Кстати, европейская компания Les Films du Whippet показала сборники короткометражек "Союзмультфильма" в кинотеатрах Франции, Бельгии и Швейцарии.