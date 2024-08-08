Фигуристка Трусова снимется в авантюрной комедии "Нейробатя"

Начались съёмки авантюрной комедии "Нейробатя"

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания DUDKA FILMS начала работать над авантюрной комедией "Нейробатя". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В качестве режиссёра выступает Виталий Дудка. В фильме принимают участие Денис Власенко, Валентина Ляпина, Виталий Хаев и другие актёры. При этом в проекте снимается блогер Wylsacom, а также фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов. Сейчас съёмки проходят в Сергиевом Посаде в воссозданной деревне староверов.

По сюжету программист Гриша изобретает уникальную нейросеть. Она может переселить сознание человека в "умные" устройства. Главный герой тестирует нейросеть на своём отце.