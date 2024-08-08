Фигуристка Трусова снимется в авантюрной комедии "Нейробатя"

Компания DUDKA FILMS начала работать над авантюрной комедией "Нейробатя". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
В качестве режиссёра выступает Виталий Дудка. В фильме принимают участие Денис Власенко, Валентина Ляпина, Виталий Хаев и другие актёры. При этом в проекте снимается блогер Wylsacom, а также фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов. Сейчас съёмки проходят в Сергиевом Посаде в воссозданной деревне староверов.
По сюжету программист Гриша изобретает уникальную нейросеть. Она может переселить сознание человека в "умные" устройства. Главный герой тестирует нейросеть на своём отце.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.