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"Всем не угодить": внук Юрия Никулина высказался об "оживлении" актёра в фильме Сарика Андреасяна

Внук Юрия Никулина заявил, что его семья осталась довольна "оживлением" актёра в кино

1:22
Кино

Юрий, внук Юрия Никулина, признался, что его семья осталась довольна "оживлением" актёра в фильме Сарика Андреасяна "Манюня: Приключения в Москве". Об этом он рассказал изданию "Абзац".

Внук Юрия Никулина заявил, что его семья осталась довольна "оживлением" актёра в кино
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, CC BY-SA 4.0

В проекте образ и голос Юрия Никулина воссоздали при помощи дипфейка. В Сети возмутились "оживлением" актёра. Некоторые пользователи призвали оставить в покое ушедших артистов. Юрий прокомментировал негативные отзывы. Он заявил, что "всем не угодить".

"Ничего не поделать, всем не угодить. Что им можно сказать? Невозможно сделать стопроцентную схожесть. Итоговый результат — напоминание о человеке, которого давно нет. Для нового поколения это возможность познакомиться с актёром. Все согласования происходили с нашей семьёй. Мы видели исходный вариант ещё до того, как его показали на экране. Только после нашего одобрения кадры вставили в окончательный монтаж. Жена с детьми ходили — им понравилось", — сообщил внук актёра.

Фильм "Манюня: Приключения в Москве" вышел 30 мая. По сюжету главная героиня, а также ее друзья Каринэ и Наринэ отправляются на летние каникулы в Москву. Их ждут новые знакомства и невероятные приключения.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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