"Всем не угодить": внук Юрия Никулина высказался об "оживлении" актёра в фильме Сарика Андреасяна

Юрий, внук Юрия Никулина, признался, что его семья осталась довольна "оживлением" актёра в фильме Сарика Андреасяна "Манюня: Приключения в Москве". Об этом он рассказал изданию "Абзац".
В проекте образ и голос Юрия Никулина воссоздали при помощи дипфейка. В Сети возмутились "оживлением" актёра. Некоторые пользователи призвали оставить в покое ушедших артистов. Юрий прокомментировал негативные отзывы. Он заявил, что "всем не угодить".
"Ничего не поделать, всем не угодить. Что им можно сказать? Невозможно сделать стопроцентную схожесть. Итоговый результат — напоминание о человеке, которого давно нет. Для нового поколения это возможность познакомиться с актёром. Все согласования происходили с нашей семьёй. Мы видели исходный вариант ещё до того, как его показали на экране. Только после нашего одобрения кадры вставили в окончательный монтаж. Жена с детьми ходили — им понравилось", — сообщил внук актёра.
Фильм "Манюня: Приключения в Москве" вышел 30 мая. По сюжету главная героиня, а также ее друзья Каринэ и Наринэ отправляются на летние каникулы в Москву. Их ждут новые знакомства и невероятные приключения.
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