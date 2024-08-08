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Что стоит посмотреть в кинотеатрах: самые яркие фильмы

Экшн, драмы, комедии: чем радуют кинотеатры

2:17
Кино

Индустрия кино никогда не стоит на месте — каждую неделю в прокат выходят десятки новых фильмов на любой вкус. Так что же интересного можно посмотреть в кинотеатрах?

Экшн, драмы, комедии: чем радуют кинотеатры
Фото: commons.wikimedia.org by Cornischong, CC BY-SA 3.0

Блокбастеры и супергеройское кино

Как всегда, одну из главных ролей в текущем репертуаре играют громкие голливудские блокбастеры. Например, продолжение культовой франшизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом в главной роли. Этот триллер с захватывающими трюками и динамичным сюжетом уже наверняка у многих на заметке.

Также среди новинок — очередная порция супергеройских приключений вселенной Marvel. На этот раз это фильм "Тор: Любовь и гром" с Крисом Хемсвортом. Ожидается, что эта картина порадует фанатов зрелищными экшн-сценами и юмором.

Артхаус и авторское кино

Любителям более глубокого и интеллектуального кино также есть что посмотреть. В прокате можно найти несколько интересных артхаусных и авторских фильмов.

Например, "Треугольник грусти" — социальная сатира шведского режиссёра Рубена Эстлунда, завоевавшая "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Этот фильм обещает стать одним из самых обсуждаемых событий киносезона.

Также в кинотеатрах идёт новая работа от Пон Джун-хо, режиссёра нашумевшего "Паразита" — научно-фантастическая драма "Mickey 17". Эта лента наверняка заинтересует любителей интеллектуального кино.

Семейные мультфильмы и комедии

Для семейного просмотра в прокате представлен новый полнометражный мультфильм "Миньоны: Становление злодея". Это приквел к популярной франшизе о жёлтых существах, так что любители этих героев наверняка оценят.

Кроме того, для любителей лёгких комедий интересной может оказаться картина "Джентльмены удачи 2.0" — российский ремейк культового советского фильма.

Как видите, выбор в кинотеатрах сейчас довольно широкий — от зрелищных блокбастеров до камерных артхаусных драм. Так что каждый зритель сможет найти для себя что-то интересное.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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