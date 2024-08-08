Кассовые сборы кинопроката России стали рекордными за последние несколько лет

Кинотеатры России заработали рекордные 5,4 миллиарда рублей за июнь и июль

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Кассовые сборы кинопроката России за июнь и июль стали рекордными за последние 3 года. Отечественные кинотеатры собрали 5,4 миллиарда рублей. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

В 2024 году сборы увеличились на 1,5 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, на 3 миллиарда по отношению к 2022-му и на 0,7 миллиарда — к 2021-му. При этом самыми популярными проектами летнего проката стали "Майор Гром: Игра" Олега Трофима и "Манюня: Приключения в Москве" Дениса Гуляра.

Ранее Pravda.Ru писала, что сборы российских фильмов за рубежом выросли на 66,7% в первой половине 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.