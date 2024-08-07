Сериал "Игры" про Олимпиаду-1980 стал лидером на "Кинопоиске", установив новый рекорд просмотров

Согласно изданию "Бюллетень кинопрокатчика", сериал "Игры", посвящённый Олимпиаде-1980, установил новый рекорд среди всех шоу на "Кинопоиске". В первые четыре дня с момента премьеры сериал посмотрели более 1 млн подписчиков "Яндекс Плюс".
Проект достиг такой аудитории быстрее, чем любой другой сериал на платформе. Предыдущий рекорд принадлежал сериалу "Король и Шут". Кроме того, "Игры" быстрее всех оказались на первом месте в топ-10 онлайн-кинотеатра, обогнав такие шоу, как "Падение империи", "Дом дракона" и "На автомате".
Сюжет сериала "Игры" вращается вокруг сына советского функционера, которого после скандала направляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80. Там юноша знакомится со спортсменами, тренерами и волонтёрами, что кардинально меняет его взгляды на жизнь.
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