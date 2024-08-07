Сериал "Игры" про Олимпиаду-1980 стал лидером на "Кинопоиске", установив новый рекорд просмотров

Сериал "Игры" стал лидером топ-10 "Кинопоиска" за рекордные 4 дня

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Согласно изданию "Бюллетень кинопрокатчика", сериал "Игры", посвящённый Олимпиаде-1980, установил новый рекорд среди всех шоу на "Кинопоиске". В первые четыре дня с момента премьеры сериал посмотрели более 1 млн подписчиков "Яндекс Плюс".

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Кинопоиск Премьеры, PDM

Проект достиг такой аудитории быстрее, чем любой другой сериал на платформе. Предыдущий рекорд принадлежал сериалу "Король и Шут". Кроме того, "Игры" быстрее всех оказались на первом месте в топ-10 онлайн-кинотеатра, обогнав такие шоу, как "Падение империи", "Дом дракона" и "На автомате".

Сюжет сериала "Игры" вращается вокруг сына советского функционера, которого после скандала направляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80. Там юноша знакомится со спортсменами, тренерами и волонтёрами, что кардинально меняет его взгляды на жизнь.