Стало известно, сколько проектов "Союзмультфильма" купили страны Европы, США и Канада

Канада, США и страны Европы купили у "Союзмультфильма" более 50 проектов

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Канада, страны Европы и США приобрели более 50 короткометражных и классических проектов "Союзмультфильма" с начала года. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill, CC BY-SA 3.0

Известно, что российские картины появятся в кинотеатрах в виде сборников, будут выпущены на онлайн-платформах и blu-ray носителях. При этом их продемонстрируют на фестивалях и мероприятиях для детей. Наиболее популярными проектами у компаний из разных стран стали "Школа ёлок", "Носки для звезды", "Бельчонок и санки", "Посох", "Девочка, дракон и папа", "Тёплая звезда" и "Два трамвая".

Ранее Pravda.Ru писала, что "Союзмультфильм" и писатель Сергей Лукьяненко разрабатывают вселенную русских супергероев.