Канада, страны Европы и США приобрели более 50 короткометражных и классических проектов "Союзмультфильма" с начала года. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии.
Известно, что российские картины появятся в кинотеатрах в виде сборников, будут выпущены на онлайн-платформах и blu-ray носителях. При этом их продемонстрируют на фестивалях и мероприятиях для детей. Наиболее популярными проектами у компаний из разных стран стали "Школа ёлок", "Носки для звезды", "Бельчонок и санки", "Посох", "Девочка, дракон и папа", "Тёплая звезда" и "Два трамвая".
Ранее Pravda.Ru писала, что "Союзмультфильм" и писатель Сергей Лукьяненко разрабатывают вселенную русских супергероев.
Ожесточённые бои накануне разгорелись возле Курской области на государственной границе. При этом в Харьковской области украинская активность весьма снижена.