Актёр Кит Харрингтон рассказал, почему он не собирается смотреть "Дом дракона" даже в будущем

Звезда "Игры престолов" признался, что не собирается смотреть "Дом дракона"

В недавнем интервью Кит Харрингтон, сыгравший Джона Сноу в "Игре престолов", признался, что не смотрел сериал "Дом дракона" — приквел основного шоу. Более того, он не планирует это делать в будущем.

Фото: commons.wikimedia.org by Sachyn, CC BY-SA 3.0

Кит отметил, что желает франшизе всего наилучшего, но после долгой работы над "Игрой престолов" он не собирается возвращаться к этому проекту ещё много лет.

"Я просто провёл слишком много времени в этой вселенной. Я желаю им всего наилучшего. Я слышал, что всё замечательно. Честно говоря, не думаю, что буду смотреть "Игру престолов" снова, скорее всего, даже не в ближайшие несколько лет", — добавил актёр.

Сериал "Дом дракона" завершится на четвёртом сезоне, а сценарий третьего уже находится в процессе написания.