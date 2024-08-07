Актёр Кит Харрингтон рассказал, почему он не собирается смотреть "Дом дракона" даже в будущем

В недавнем интервью Кит Харрингтон, сыгравший Джона Сноу в "Игре престолов", признался, что не смотрел сериал "Дом дракона" — приквел основного шоу. Более того, он не планирует это делать в будущем.
Кит отметил, что желает франшизе всего наилучшего, но после долгой работы над "Игрой престолов" он не собирается возвращаться к этому проекту ещё много лет.
"Я просто провёл слишком много времени в этой вселенной. Я желаю им всего наилучшего. Я слышал, что всё замечательно. Честно говоря, не думаю, что буду смотреть "Игру престолов" снова, скорее всего, даже не в ближайшие несколько лет", — добавил актёр.
Сериал "Дом дракона" завершится на четвёртом сезоне, а сценарий третьего уже находится в процессе написания.
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