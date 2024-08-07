Малобюджетный фильм ужасов "Собиратель душ" обошёл блокбастер "Фуриоса" по кассовым сборам

Фильм ужасов "Собиратель душ" собрал в североамериканском прокате 67,6 млн долларов, превысив итоговые сборы блокбастера "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" ($67,5 млн), выпущенного в мае.
Бюджет "Собирателя душ" составил менее 10 млн долларов. Фильм режиссёра Оза Перкинса рассказывает о сотруднице ФБР Ли Харкер (Майка Монро) и её поисках серийного убийцы, известного как Собиратель душ (Николас Кейдж). В России картина стала самым кассовым зарубежным релизом года, заработав более 250 млн рублей.
Фильм "Фуриоса" Джорджа Миллера, с бюджетом 168 млн долларов, не смог окупить свои производственные затраты, собрав по всему миру 105 млн долларов. В приквеле "Дороги ярости" снялись Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт.
Натяжной потолок, даже в своем простейшем виде, представляет собой ровное матовое полотно, которое становится удачным решением, особенно в новостройках.