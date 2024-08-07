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Байопик "Совершенный незнакомец" о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе выйдет 25 декабря 2024 года

Стала известна дата выхода байопика о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе в главной роли

1:38
Кино

У байопика о Бобе Дилане "Совершенный незнакомец" с Тимоти Шаламе в главной роли назначена дата премьеры — 25 декабря 2024 года.

Стала известна дата выхода байопика о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе в главной роли
Фото: youtube.com by Ютуб-канал SearchlightPictures, PDM

Биографический фильм о знаменитом музыканте, режиссёром которого является Джеймс Мэнголд, выйдет в прокат одновременно с ремейком фильма ужасов "Носферату" Роберта Эггерса, который также запланирован на Рождество. За пять дней до этого на экраны выйдут семейные фильмы "Соник 3 в кино" от Paramount Pictures и "Муфаса: Король лев" от Disney.

Фильм "Совершенный незнакомец" расскажет о ранних годах жизни Боба Дилана. Тимоти Шаламе воплотит образ 19-летнего юноши из Миннесоты, который прибывает в Нью-Йорк в начале 1960-х годов. Дилан вызывает настоящий фурор в фолк-сообществе Гринвич-Виллидж, когда в 1965 году начинает выступать с электрогитарой. Примечательно, что Шаламе сам исполняет песни музыканта.

Сценарий, написанный Джеймсом Мэнголдом и Джеем Коксом, основан на книге Элайджи Уолда "Dylan Goes Electric!" 2015 года. Хотя 83-летний Боб Дилан не участвовал в создании фильма, он сделал несколько замечаний по сценарию и неоднократно встречался с режиссёром.

В основном актёрском составе также задействованы Эдвард Нортон, Бойд Холбрук, Эль Фаннинг, Скут МакНэйри, Моника Барбаро и Дэн Фоглер.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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