Агент голливудских суперзвезд Марлона Брандо и Мэрилин Монро умер

Джей Кантер, агент Марлона Брандо и Мэрилин Монро, умер в возрасте 97 лет

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Джей Кантер, агент голливудских суперзвезд, включая Марлона Брандо, Мэрилин Монро и Грейс Келли, умер во вторник у себя дома в Беверли-Хиллз. Ему было 97 лет.

Фото: wikipedia by Marcin Wichary, CC BY 2.5

Его сын, Адам Кантер из Independent Artist Group, вспоминает отца как человека, который всю свою карьеру вел с "честностью и добротой".

Кантер также вдохновил персонажа Джека Леммона в классической комедии Билли Уайлдера "Квартира".

Джей Кантер служил в ВМС США во время Второй мировой войны и начал работать в McA с помощью наставника Лью Вассермана. Когда ему было всего 22 года, его послали забрать Брандо на вокзале, и они подружились, а Брандо стал его постоянным клиентом.

Он продолжал представлять таких звезд, как Уоррен Битти, Джин Келли и Рональд Рейган.