Джей Кантер, агент голливудских суперзвезд, включая Марлона Брандо, Мэрилин Монро и Грейс Келли, умер во вторник у себя дома в Беверли-Хиллз. Ему было 97 лет.
Его сын, Адам Кантер из Independent Artist Group, вспоминает отца как человека, который всю свою карьеру вел с "честностью и добротой".
Кантер также вдохновил персонажа Джека Леммона в классической комедии Билли Уайлдера "Квартира".
Джей Кантер служил в ВМС США во время Второй мировой войны и начал работать в McA с помощью наставника Лью Вассермана. Когда ему было всего 22 года, его послали забрать Брандо на вокзале, и они подружились, а Брандо стал его постоянным клиентом.
Он продолжал представлять таких звезд, как Уоррен Битти, Джин Келли и Рональд Рейган.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.