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Сабрина Карпентер может сыграть Бритни Спирс в новом фильме: поклонники разделились во мнениях

Названы основные кандидатки на роль Бритни Спирс в будущем фильме о певице

1:07
Кино

На главную роль в фильме о жизни и карьере знаменитой певицы Бритни Спирс рассматривается актриса Сабрина Карпентер, сообщает The Mirror.

Названы основные кандидатки на роль Бритни Спирс в будущем фильме о певице
Фото: commons.wikimedia.org by Phillip Mansfield, CC BY 3.0

Информация вызвала широкий общественный резонанс и разделила поклонников на два лагеря. С одной стороны, многие фанаты уверены, что 25-летняя Сабрина Карпентер является отличным выбором для этой роли, считая её талантливой и подходящей для воплощения образа Бритни Спирс.

С другой стороны, есть и те, кто категорически не согласен с этим выбором. Некоторые поклонники настолько возмущены возможным утверждением Сабрины Карпентер на главную роль, что даже готовы бойкотировать фильм, если именно она будет играть Бритни Спирс.

По данным издания, Сабрина Карпентер не единственная актриса, рассматриваемая на главную роль. В списке претенденток также значатся Милли Бобби Браун, известная по сериалу "Очень странные дела", и Сидни Суини, прославившаяся благодаря ролям в сериалах "Эйфория" и "Белый лотос".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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