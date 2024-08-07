Сабрина Карпентер может сыграть Бритни Спирс в новом фильме: поклонники разделились во мнениях

На главную роль в фильме о жизни и карьере знаменитой певицы Бритни Спирс рассматривается актриса Сабрина Карпентер, сообщает The Mirror.
Информация вызвала широкий общественный резонанс и разделила поклонников на два лагеря. С одной стороны, многие фанаты уверены, что 25-летняя Сабрина Карпентер является отличным выбором для этой роли, считая её талантливой и подходящей для воплощения образа Бритни Спирс.
С другой стороны, есть и те, кто категорически не согласен с этим выбором. Некоторые поклонники настолько возмущены возможным утверждением Сабрины Карпентер на главную роль, что даже готовы бойкотировать фильм, если именно она будет играть Бритни Спирс.
По данным издания, Сабрина Карпентер не единственная актриса, рассматриваемая на главную роль. В списке претенденток также значатся Милли Бобби Браун, известная по сериалу "Очень странные дела", и Сидни Суини, прославившаяся благодаря ролям в сериалах "Эйфория" и "Белый лотос".
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