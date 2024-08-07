Финал второго сезона "Дома дракона" разочаровал зрителей и оставил множество вопросов без ответов

"Дом дракона" разочаровал финалом: что ждёт зрителей в следующем сезоне?

1:21 Your browser does not support the audio element. Кино

Второй сезон сериала HBO "Дом дракона" завершился, вызвав смешанные отзывы. Восьмой эпизод оказался слабым и больше напоминал клиффхэнгер, оставляя зрителей в ожидании развязки на два года. Финал примирил главных героинь, Рейниру Таргариен и Алисенту Хайтауэр, но оставил чувство неизбежности трагедии. Эпичных событий, как битва в Харренхолле, не произошло, что разочаровало зрителей.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Screen Culture, PDM

Критики отмечают недостаток объёмных персонажей и отсутствие значимых событий. Сюжет второго сезона больше напоминает подготовку к основным событиям в будущем. Приквел, хоть и сохранил эстетику "Игры престолов", но пока не оправдывает надежд на самостоятельную историю. Пророческое видение Деймона Таргариена и многочисленные драконы впечатляют визуально, но не компенсируют слабость сюжета.

Положительные стороны включают монтаж, музыку Рамина Джавади и актерскую игру. Несмотря на критику, последний эпизод собрал рекордную аудиторию, но оценки остаются низкими. Зрители надеются на улучшение в следующих сезонах, съёмки третьего сезона начнутся в 2025 году, а всего планируется четыре сезона, сообщает газета Известия.