45 лет в кино: как фотография в журнале помогла Алексею Серебрякову стать актёром

Алексей Серебряков впервые появился на экранах в 14 лет

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59-летний российский актёр Алексей Серебряков имеет внушительный стаж работы. Впервые он появился на экранах в фильме "Отец и сын"ь 1979 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Вепрев, CC BY-SA 4.0

Ассистент режиссёра увидела фотографию 14-летнего ученика музыкальной школы Алексея Серебрякова в журнале и предложила её режиссёру. Однако относительно самой первой роли Серебрякова существуют разные мнения: в конце 1970-х почти одновременно вышло сразу несколько фильмов с его участием, включая экранизацию романа Георгия Маркова, фильм "Алые погоны" о суворовцах и мелодраму "Поздняя ягода".

Однако именно участие в фильме "Отец и сын" повлияло на актёрскую судьбу Серебрякова. Режиссёры этой ленты, Владимир Краснопольский и Валерий Усков, затем пригласили юного актёра в одну из серий эпопеи "Вечный зов", где он сыграл роль сына Фёдора и Анны в молодости.

Несмотря на ранний успех, поступление в театральный институт для Серебрякова не было гладким: его не приняли в Щукинское училище. В итоге актёр окончил ГИТИС, где учился на курсе Олега Табакова. После окончания института он работал в театре-студии своего мастера.