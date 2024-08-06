Пивная кружка и рыбка на газете: где в России можно окунуться в атмосферу СССР

В Ярославле открыли кафе "Афоня" в честь любимого фильма

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

В Ярославле, по адресу улица Нахимсона, 21а, находится пивная "Афоня". Именно здесь в 1974 году проходили съёмки многих сцен знаменитого фильма с Леонидом Куравлёвым в главной роли.

В пивной "Афоня" воссоздана атмосфера советской эпохи: сок здесь наливают из стеклянных конусов, салфетки стоят в гранёных стаканах, пиво наливают в легендарную пивную кружку, вяленую рыбку подают на свежей газете, а вешалки для одежды прибиты прямо на косяках.

В 2010 году рядом с пивной была открыта скульптура, изображающая момент знакомства штукатура Коли (Евгений Леонов) и сантехника Афанасия (Леонид Куравлёв).