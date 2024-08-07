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Футболист Дзюба станет "секретным оружием" в новом сезоне "Бедного олигарха"

Футболист Дзюба сыграл самого себя в продолжении сериала "Бедный олигарх"

0:56
Кино

Футболист Артём Дзюба принял участие в третьем сезоне сериала "Бедный олигарх". Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.

Футболист Дзюба сыграл самого себя в продолжении сериала "Бедный олигарх"
Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

Бывший капитан сборной России сыграл в картине самого себя. Он стал "секретным оружием" против бизнесмена Виктора Гниды и его друзей во время футбольного матча. При этом продюсер проекта Сарик Андреасян отметил, что ранее в его картины никогда не привлекались футболисты.

"Мы никогда не привлекали футболистов в свои проекты, так что это оказалось новым опытом и для нас, и для Артёма", — заявил он.

Премьера продолжения ленты состоится 12 августа. Согласно сюжету, герои окажутся в российской глубинке после побега из английской тюрьмы. Виктор Гнида будет вести борьбу за влияние в деревне Нижние Васюки.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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