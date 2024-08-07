В комедии "Операция "Ы" обнаружили киноляп с исчезающей покрышкой

В фильме "Операция "Ы" заметили киноляп с покрышкой

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В комедийном фильме Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" обнаружили киноляп с покрышкой. Об этом пишет издание "РБК".

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Неточность заметили в третьей новелле, на 1:21:50 от начала картины. Главный герой Шурик подменяет сторожа на складе материальных ценностей. В этот момент на базу пробирается знаменитая троица. Шурик начинает гнаться за Балбесом. Герой перепрыгивает тележку. Она ударяется о большую резиновую покрышку и откатывается обратно в спину Шурика. Однако, можно заметить, что до этого момента, а также в следующем кадре никакой покрышки не было.

Ранее Pravda.Ru писала, что в фильме "Служебный роман" обнаружили киноляп с зонтом.