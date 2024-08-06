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Зендея и Роберт Паттинсон могут сыграть в новом фильме от студии A24 под названием "The Drama"

Зендея и Роберт Паттинсон ведут переговоры о съёмках в новом фильме от студии A24

1:03
Кино

Зендея (известная по сериалу "Эйфория" и фильму "Дюна: Часть вторая") и Роберт Паттинсон (засветившийся в "Доводе" и "Бэтмене") могут присоединиться к новому проекту под названием "The Drama" ("Драма"). Как сообщает Deadline, в настоящее время актёры ведут переговоры со студией A24.

Зендея и Роберт Паттинсон ведут переговоры о съёмках в новом фильме от студии A24
Фото: commons.wikimedia.org by Maximilian Bühn, CC BY-SA 4.0

Подробности проекта пока держатся в тайне. Известно лишь, что сюжет "Драмы" будет развиваться вокруг романтических отношений, которые претерпевают неожиданные изменения накануне важного события для пары.

Режиссёром фильма станет Кристоффер Боргли, ранее работавший над драмой "Герой наших снов" с Николасом Кейджем в главной роли.

Продюсированием займётся студия A24 и компания Square Peg, известные совместными проектами, такими как "Реинкарнация", "Солнцестояние", а также готовящимся к выпуску фильмом "Эддингтон" с участием Хоакина Феникса, Педро Паскаля и Эммы Стоун.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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