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Разговоры были, но Призрачного гонщика не было: Николас Кейдж не появился в фильме "Дэдпул и Росомаха"

Николас Кейдж мог вернуться к роли Призрачного гонщика в фильме "Дэдпул и Росомаха"

0:41
Кино

Фильм "Дэдпул и Росомаха" преподносит множество сюрпризов. Одним из таких сюрпризов могло стать возвращение Николаса Кейджа в роли Призрачного гонщика. Как сообщил Райан Рейнольдс, исполнитель главной роли, переговоры с Кейджем действительно проводились.

Николас Кейдж мог вернуться к роли Призрачного гонщика в фильме "Дэдпул и Росомаха"
Фото: commons.wikimedia.org by nicolas genin, CC BY-SA 2.0

Однако, судя по всему, они не увенчались успехом, и Призрачный гонщик в исполнении Кейджа не появился в фильме.

"Разговоры определённо были, но, к сожалению, ничего не получилось", — сообщил актёр.

Возможно, Кейдж не смог участвовать в съемках "Дэдпула и Росомахи" из-за своей занятости или по другим причинам.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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