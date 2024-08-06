Фильм "Дэдпул и Росомаха" преподносит множество сюрпризов. Одним из таких сюрпризов могло стать возвращение Николаса Кейджа в роли Призрачного гонщика. Как сообщил Райан Рейнольдс, исполнитель главной роли, переговоры с Кейджем действительно проводились.
Однако, судя по всему, они не увенчались успехом, и Призрачный гонщик в исполнении Кейджа не появился в фильме.
"Разговоры определённо были, но, к сожалению, ничего не получилось", — сообщил актёр.
Возможно, Кейдж не смог участвовать в съемках "Дэдпула и Росомахи" из-за своей занятости или по другим причинам.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.