Леонардо Ди Каприо получил травму на Сардинии: медуза ужалила актёра во время отдыха на яхте

Актёра Леонардо Ди Каприо ужалила медуза во время отдыха на Сардинии

0:39 Your browser does not support the audio element. Кино

Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо получил травму во время отдыха на Сардинии. Об этом сообщило издание TMZ.

Фото: ipernity.com by Siebbi, CC BY 3.0

Инцидент произошёл 5 августа, когда ДиКаприо вместе со своей возлюбленной, моделью Витторией Черетти, и их друзьями проводили время на яхте. Во время купания в водах Средиземного моря актёра ужалила медуза. Фотографы запечатлели момент, когда Черетти осматривала красное пятно на ноге ДиКаприо. Согласно информации, предоставленной журналистами, рана была быстро обработана, и, к счастью, актёр почти не пострадал.