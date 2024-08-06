Леонардо Ди Каприо получил травму на Сардинии: медуза ужалила актёра во время отдыха на яхте

Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо получил травму во время отдыха на Сардинии. Об этом сообщило издание TMZ.
Инцидент произошёл 5 августа, когда ДиКаприо вместе со своей возлюбленной, моделью Витторией Черетти, и их друзьями проводили время на яхте. Во время купания в водах Средиземного моря актёра ужалила медуза. Фотографы запечатлели момент, когда Черетти осматривала красное пятно на ноге ДиКаприо. Согласно информации, предоставленной журналистами, рана была быстро обработана, и, к счастью, актёр почти не пострадал.
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