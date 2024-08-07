Виктория Канал о романе с Томом Крузом: "Это просто безумие"

Виктория Канал опровергла слухи о романе с Томом Крузом

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

Певица Виктория Канал опровергла слухи о романе со звездой серии фильмов "Миссия невыполнима" Томом Крузом. Об этом она заявила в своём Instagram*-аккаунте.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Виктория Канал назвала сведения о романе "просто безумием".

"Ребята, я не встречаюсь с Томом Крузом. Это просто безумие. <...> Том был только прекрасным и вдохновляющим человеком и наставником, как и Крис Мартин, мой отец, мои учителя музыки и другие мудрые люди, которые многому научились в жизни", — заявила она.

Напомним, что ранее в Сети появилась информация о том, что Том Круз и Виктория Канал состоят в отношениях. В частности сообщалось, что актёр приводил певицу на съёмочную площадку фильма "Миссия невыполнима 8". Один из членов команды заявил, что Том Круз не делает этого со своими друзьями.

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