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Виктория Канал о романе с Томом Крузом: "Это просто безумие"

Виктория Канал опровергла слухи о романе с Томом Крузом

1:06
Кино

Певица Виктория Канал опровергла слухи о романе со звездой серии фильмов "Миссия невыполнима" Томом Крузом. Об этом она заявила в своём Instagram*-аккаунте.

Виктория Канал опровергла слухи о романе с Томом Крузом
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Виктория Канал назвала сведения о романе "просто безумием".

"Ребята, я не встречаюсь с Томом Крузом. Это просто безумие. <...> Том был только прекрасным и вдохновляющим человеком и наставником, как и Крис Мартин, мой отец, мои учителя музыки и другие мудрые люди, которые многому научились в жизни", — заявила она.

Напомним, что ранее в Сети появилась информация о том, что Том Круз и Виктория Канал состоят в отношениях. В частности сообщалось, что актёр приводил певицу на съёмочную площадку фильма "Миссия невыполнима 8". Один из членов команды заявил, что Том Круз не делает этого со своими друзьями.

* соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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