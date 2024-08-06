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Дэвид Линч рассказал о своей борьбе с эмфиземой и планах продолжить режиссёрскую карьеру

Эмфизема лёгких не станет причиной ухода Дэвида Линча из кино

1:21
Кино

Создатель "Твин Пикса" и "Малхолланд Драйва" Дэвид Линч рассказал в интервью журналу Sight&Sound о том, что у него диагностировали эмфизему — хроническое заболевание лёгких, которое развилось после многих лет курения.

Эмфизема лёгких не станет причиной ухода Дэвида Линча из кино
Фото: commons.wikimedia.org by Sasha Kargaltsev, CC BY 2.0

Из-за эмфиземы Линч редко выходит на улицу, так как обычная простуда может ухудшить его состояние. 78-летний режиссёр также отметил, что в будущем ему придётся работать над своими проектами дистанционно.

После выхода интервью Линч обратился к своим поклонникам, заверив их, что чувствует себя хорошо. Он пообещал никогда не оставлять свою профессию.

"Я бросил курить два года назад. Недавно я прошёл множество обследований, и хорошая новость в том, что я в отличной форме, за исключением эмфиземы. Я счастлив и никогда не уйду на пенсию. Мне действительно дорога ваша забота", — написал Линч в социальных сетях.

Последний полнометражный фильм Линча, "Внутренняя империя", вышел в 2006 году. В 2017 году он выпустил третий сезон "Твин Пикса" на канале Showtime. Недавно Линч сообщил о неснятом мультфильме "Мир снутов" из-за отказа Netflix в финансировании.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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