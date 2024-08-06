Киану Ривз и Чад Стахелски продюсируют сериал-продолжение "Джона Уика" под названием "Under the High Table"

Издание Variety сообщает, что Lionsgate планирует продолжить историю "Джона Уика 4" в формате сериала, который будет называться "John Wick: Under the High Table" ("Джон Уик: Под Высоким Столом"). Киану Ривз и Чад Стахелски выступят продюсерами проекта.
Сюжет сериала будет разворачиваться после событий четвёртого фильма. История начнётся сразу после его окончания. Джон Уик покинул Высокий стол, и теперь группа новых персонажей пытается достичь успеха в криминальном мире, в то время как некоторые знакомые герои остаются верны старым порядкам.
Сериал обещает "объединить новое и старое, переведя вселенную в новую эпоху". Однако пока не ясно, что именно это будет означать.
По предварительным данным, Киану Ривз не появится в роли Джона Уика, сосредоточившись исключительно на продюсировании.
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