"Возвращается к Иисусу": как живёт Арми Хаммер после обвинений в каннибализме

Мать актёра Хаммера: сын возвращается к Богу после обвинений в каннибализме

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Дрю, мать актёра Арми Хаммера, рассказала о жизни сына после обвинений в сексуализированном насилии и каннибализме. Об этом пишет Fox News.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Дрю отметила, что её ребёнок в детстве был "самым невероятным сыном в мире". Однако в подростковом возрасте с ним произошёл инцидент, после которого его жизнь начала ухудшаться. Тогда он подвергся сексуализированному насилию со стороны пастора. По словам матери актёра, когда сын попал в Голливуд, то стал принимать наркотики и алкоголь. Однако сейчас Арми Хаммер "возвращается к Иисусу".

"Сын попал в Голливуд, начал принимать алкоголь и наркотики. И я так благодарна, что он уже почти 4 года трезв и крошечными шагами возвращается к Иисусу", — заявила Дрю.

Напомним, что в 2021 году Арми Хаммера обвинили в сексуализированном насилии и каннибализме. Однако в 2023-м с него сняли все подозрения.