Боргли пригласил Зендаю и Роберта Паттинсона в свой новый проект

Зендая и Роберт Паттинсон будут сниматься в новом фильме Боргли

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

Две восходящие звезды Голливуда были приглашены на съемки нового фильма Кристоффера Боргли.

Фото: commons.wikimedia.org by Basile9478issa, CC BY-SA 3.0

В понедельник появились сообщения о том, что Зендая и Роберт Паттинсон ведут переговоры о съемках в новом фильме Кристоффера Боргли "Драма". Хотя точные детали сюжета "Драмы" остаются в тайне, по слухам, фильм A24 будет рассказывать о романе: паре суждено пережить неожиданные события перед знаменательным днем.

Сценаристом и режиссером "Драмы" выступит Боргли, а продюсерами станут Ари Астер, Ларс Кнудсен и Тайлер Кампеллоне. Они уже работали с A24 над такими фильмами, как "Сценарий мечты", а также "Наследственный" и "Мидсоммар" Астера.