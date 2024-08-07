Джей Джей Абрамс возвращается в кино с новым проектом

Джей Джей Абрамс планирует вернуться на большие экраны с новым проектом.
На съемки фильма будут приглашены такие популярные актеры, как Дженна Ортега и Глен Пауэлл. Сейчас представители режиссера завершают контракт с Дженной Ортега и почти договорились с Гленом Пауэллом.
О фильме мало что известно — Абрамс написал сценарий и продюсирует его через свою компанию Bad Robot при поддержке Warner Bros.
Ортега известна по сериалу "Уэнсдей", а Пауэлл недавно снялся в успешном экшене "Смерч 2".
Абрамс не занимался режиссурой с 2019 года, когда вышел фильм "Звёздные войны: Скайуокер. Восход".
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