Джей Джей Абрамс возвращается в кино с новым проектом

Режиссёр "Звёздных войн" возвращается на большие экраны

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

Джей Джей Абрамс планирует вернуться на большие экраны с новым проектом.

Фото: flickr.com by Michael Neel from Knoxville, TN, USA is licensed under Commons, the free media repository

На съемки фильма будут приглашены такие популярные актеры, как Дженна Ортега и Глен Пауэлл. Сейчас представители режиссера завершают контракт с Дженной Ортега и почти договорились с Гленом Пауэллом.

О фильме мало что известно — Абрамс написал сценарий и продюсирует его через свою компанию Bad Robot при поддержке Warner Bros.

Ортега известна по сериалу "Уэнсдей", а Пауэлл недавно снялся в успешном экшене "Смерч 2".

Абрамс не занимался режиссурой с 2019 года, когда вышел фильм "Звёздные войны: Скайуокер. Восход".