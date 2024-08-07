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Джей Джей Абрамс возвращается в кино с новым проектом

Режиссёр "Звёздных войн" возвращается на большие экраны

0:45
Кино

Джей Джей Абрамс планирует вернуться на большие экраны с новым проектом.

Режиссёр "Звёздных войн" возвращается на большие экраны
Фото: flickr.com by Michael Neel from Knoxville, TN, USA is licensed under Commons, the free media repository

На съемки фильма будут приглашены такие популярные актеры, как Дженна Ортега и Глен Пауэлл. Сейчас представители режиссера завершают контракт с Дженной Ортега и почти договорились с Гленом Пауэллом.

О фильме мало что известно — Абрамс написал сценарий и продюсирует его через свою компанию Bad Robot при поддержке Warner Bros.

Ортега известна по сериалу "Уэнсдей", а Пауэлл недавно снялся в успешном экшене "Смерч 2".

Абрамс не занимался режиссурой с 2019 года, когда вышел фильм "Звёздные войны: Скайуокер. Восход".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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