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Актёр Иван Янковский рассказал, что вдохновило его на создание образа в сериале "Преступление и наказание"

Актёр Иван Янковский раскрыл детали создания образа Родиона Раскольникова

1:04
Кино

Во время недавнего выступления актёр Иван Янковский поделился тем, что вдохновило его на создание образа Родиона Раскольникова в сериальной адаптации "Преступления и наказания".

Актёр Иван Янковский раскрыл детали создания образа Родиона Раскольникова
Фото: youtube.com by Ютуб-канал KINOVETA, PDM

Актёр признался, что искал художника, который помог бы ему проникнуть во внутренний мир Фёдора Достоевского через свои произведения. Таким творцом для него стал Эдвард Мунк. Также Янковский рассказал, что идея экранизировать знаменитый роман Достоевского появилась у него во время съёмок финальных сцен сериала "Топи".

"Мы снимали финал сериала "Топи", и я неожиданно решил спросить у Владимира Владимировича: "А не хотите ли снять "Преступление и наказание?" И, представляете, он сразу же ответил, что уже обдумывал это и даже подготовил синопсис. Я был в восторге, начал размышлять о роли и о том, как лучше её воплотить," — поделился актёр.

Премьера сериала "Преступление и наказание" запланирована на 2024 год.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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