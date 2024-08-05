В ледяной воде: Надежда Румянцева едва не утонула на съёмках фильма "Навстречу жизни"

Надежда Васильевна Румянцева (1930-2008) — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, стала известна благодаря своим ролям в фильмах "Неподдающиеся", "Девчата", "Королева бензоколонки", "Женитьба Бальзаминова" и "Крепкий орешек".
На съёмках фильма "Навстречу жизни" Надежда Румянцева должна была прокатиться на моторной лодке. Режиссёр спросил её, умеет ли она управлять лодкой, и актриса соврала, что имеет опыт. Она боялась, что её лишат роли, если она скажет правду.
Съёмки проходили в октябре на Балтике. Разумеется, лодка перевернулась, и актриса оказалась в ледяной воде. Её удалось вытащить, но она подхватила ужасную простуду. Съёмки пришлось задержать на несколько дней, пока румянцева восстанавливалась в больнице.
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