В ледяной воде: Надежда Румянцева едва не утонула на съёмках фильма "Навстречу жизни"

Ради роли Надежда Румянцева соврала режиссёру, что умеет управлять лодкой

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Надежда Васильевна Румянцева (1930-2008) — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, стала известна благодаря своим ролям в фильмах "Неподдающиеся", "Девчата", "Королева бензоколонки", "Женитьба Бальзаминова" и "Крепкий орешек".

Фото: YouTube канал Киноконцерн "Мосфильм" by Скриншот видео YouTube канала Киноконцерн "Мосфильм", PDM

На съёмках фильма "Навстречу жизни" Надежда Румянцева должна была прокатиться на моторной лодке. Режиссёр спросил её, умеет ли она управлять лодкой, и актриса соврала, что имеет опыт. Она боялась, что её лишат роли, если она скажет правду.

Съёмки проходили в октябре на Балтике. Разумеется, лодка перевернулась, и актриса оказалась в ледяной воде. Её удалось вытащить, но она подхватила ужасную простуду. Съёмки пришлось задержать на несколько дней, пока румянцева восстанавливалась в больнице.