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"Законсервированная": во время съёмок в сериале "Цыган", Кларе Лучко было 55 лет. В чём секрет её молодости

Клара Лучко к 80-ти годам выглядела на 50

1:48
Кино

Советская актриса, народная артистка СССР Клара Степановна Лучко родилась 1 июля 1925 года. Став звездой в 24 года она сохраняла молодость до преклонных лет и покоряла сердца мужчин с экрана.

Клара Лучко к 80-ти годам выглядела на 50
Фото: YouTube канал of best by Скриншот видео YouTube канала of best, PDM

Роль Даши Шелест в фильме "Кубанские казаки" принесла Лучко всесоюзную славу. На съёмках фильма она познакомилась со своим будущим мужем — актёром Сергеем Лукьяновым. Увидев её впервые, он воскликнул:

"Всё, я пропал".

Но Сергей Лукьянов умер, когда Кларе Лучко не было и сорока. Несколько лет она была одна, а потом вышла замуж за журналиста Дмитрия Мамлеева. И в этом браке она тоже была счастлива.

Клара Лучко всегда потрясающе выглядела: она носила 46 размер одежды и с лёгкостью выходила на сцену на шпильках 12 сантиметров. Её моложавость долго позволяла актрисе играть молодых женщин. Когда вышел сериал "Цыган", Кларе было почти 55 лет, а в "Возвращении Будулая" — уже за 60. Но мужчины всё равно писали ей письма, в которых мечтали найти жену, похожую на её Клавдию.

Клара Степановна даже под 80-лет выглядела примерно на 50 лет. Окружающие шутили, что она "законсервировалась". Актриса всегда была активной, деятельной, весёлой и оставалась женственной до последней минуты жизни. Она просто умела быть счастливой. Этот внутренний свет и жизненная энергия позволяли ей оставаться молодой и красивой. Не зря говорят, что женщина выглядит на столько лет, на сколько себя чувствует.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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