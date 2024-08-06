Чуть не утонул в бассейне: звезда "Спасателей Малибу" рассказал о своём самочувствии

Зак Эфрон сообщил, что "счастлив и здоров" после инцидента в бассейне

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда фильма "Спасатели Малибу" Зак Эфрон сообщил, что хорошо себя чувствует после того, как чуть не утонул в бассейне на вилле. Об этом он рассказал в своём Instagram*-аккаунте.

Фото: freepik.com by mrsiraphol, PDM

Зак Эфрон опубликовал фотографию. На ней актёр лежит на гимнастическом мяче с гантелями в руках. Он заверил, что сейчас "счастлив и здоров". При этом актёр поблагодарил поклонников за беспокойство.

"Счастлив и здоров — спасибо за добрые пожелания", — написал он.

Напомним, что инцидент произошёл 2 августа. Зак Эфрон отдыхал на острове Ибица. Сотрудники виллы заметили актёра в бассейне без сознания. Они вытащили его из воды. Впоследствии звезду "Спасателей Малибу" госпитализировали в целях предосторожности. В субботу его выписали.

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