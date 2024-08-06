Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон планирует покинуть Голливуд

Звезда серии фильмов "Сумерки" Роберт Паттинсон хочет переехать из Голливуда в Южную Корею. Об этом пишет Life & Style со ссылкой на источник, близкий к знаменитости.
По данным издания, актёр планирует принимать участие в южнокорейских проектах. При этом он хочет поселиться в стране вместе со своей возлюбленной и ребёнком.
"Неугомонный актёр говорит, что он открыт для того, чтобы покинуть Голливуд и поселиться там с возлюбленной Сьюки Уотерхаус и их новорожденной дочкой", — сообщил инсайдер.
Ранее Pravda.Ru писала об актёрах, которые не любят свои знаковые роли. Среди них есть Роберт Паттинсон.
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