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Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон планирует покинуть Голливуд

Британский киноактёр Роберт Паттинсон планирует переехать в Южную Корею

0:42
Кино

Звезда серии фильмов "Сумерки" Роберт Паттинсон хочет переехать из Голливуда в Южную Корею. Об этом пишет Life & Style со ссылкой на источник, близкий к знаменитости. 

Британский киноактёр Роберт Паттинсон планирует переехать в Южную Корею
Фото: flickr.com by Eva Rinaldi, CC BY-SA 2.0

По данным издания, актёр планирует принимать участие в южнокорейских проектах. При этом он хочет поселиться в стране вместе со своей возлюбленной и ребёнком.

"Неугомонный актёр говорит, что он открыт для того, чтобы покинуть Голливуд и поселиться там с возлюбленной Сьюки Уотерхаус и их новорожденной дочкой", — сообщил инсайдер.

Ранее Pravda.Ru писала об актёрах, которые не любят свои знаковые роли. Среди них есть Роберт Паттинсон.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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