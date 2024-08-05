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Как Джокер мог оказаться в космосе: Хоакин Феникс и Тодд Филлипс рассказали о работе над фильмом "Джокер: Безумие на двоих"

Вторую часть фильма "Джокер" могли снять в космосе

1:10
Кино

В интервью для журнала Empire актёр Хоакин Феникс и режиссёр Тодд Филлипс поделились подробностями подготовки фильма "Джокер: Безумие на двоих".

Вторую часть фильма "Джокер" могли снять в космосе
Фото: youtube.com by Ютуб-канал Kinoman, PDM

На одном из этапов обсуждений Феникс предложил необычную идею: отправить главного героя в космос.

"Мне было интересно исследовать персонажа в различных ситуациях. Казалось, что его можно поместить куда угодно и наблюдать за его реакцией. […] В какой-то момент я даже предложил: "А что если Джокер окажется в космосе?". Но, конечно, было увлекательно узнать, куда он в итоге придёт", — вспоминает он.

В процессе работы над сиквелом рассматривались различные референсы, включая "Ребёнка Розмари" и "Крёстного отца". В итоге фильм "Безумие на двоих" был снят в жанре мюзикла.

По сюжету, Артур Флек (Феникс) встречает в психиатрической лечебнице женщину по имени Ли (Леди Гага), которая становится прототипом Харли Квинн.

Мировая премьера фильма состоится в конкурсе 81-го Венецианского кинофестиваля в сентябре, а в широкий прокат фильм выйдет 4 октября.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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