Как Джокер мог оказаться в космосе: Хоакин Феникс и Тодд Филлипс рассказали о работе над фильмом "Джокер: Безумие на двоих"

В интервью для журнала Empire актёр Хоакин Феникс и режиссёр Тодд Филлипс поделились подробностями подготовки фильма "Джокер: Безумие на двоих".
На одном из этапов обсуждений Феникс предложил необычную идею: отправить главного героя в космос.
"Мне было интересно исследовать персонажа в различных ситуациях. Казалось, что его можно поместить куда угодно и наблюдать за его реакцией. […] В какой-то момент я даже предложил: "А что если Джокер окажется в космосе?". Но, конечно, было увлекательно узнать, куда он в итоге придёт", — вспоминает он.
В процессе работы над сиквелом рассматривались различные референсы, включая "Ребёнка Розмари" и "Крёстного отца". В итоге фильм "Безумие на двоих" был снят в жанре мюзикла.
По сюжету, Артур Флек (Феникс) встречает в психиатрической лечебнице женщину по имени Ли (Леди Гага), которая становится прототипом Харли Квинн.
Мировая премьера фильма состоится в конкурсе 81-го Венецианского кинофестиваля в сентябре, а в широкий прокат фильм выйдет 4 октября.
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