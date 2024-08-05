Актриса Анна Пескова рассказала о травме на съёмках фильма и переносе сцен на год из-за болезни

Звезда фильма "Тур с Иванушками" рассказала о травме во время съёмок

1:29 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Анна Пескова рассказала, что получила травму во время съёмок фильма "Тур с Иванушками", из-за чего некоторые сцены пришлось перенести на год. Актриса вспомнила, что один из эпизодов снимали ночью в октябре, когда было очень холодно.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал Киностудия Горького, PDM

По сюжету, действие происходило летом, и героиня Песковой шла по трассе в топе, шортах и босоножках, в то время как на неё лили ледяную воду из пожарных машин. В результате актриса серьёзно заболела и перенесла операцию.

"Приходилось стискивать от холода зубы так, что сводило все мышцы. Без последствий не обошлось. Когда вернулась в Москву, отправилась к врачу, где выяснилось, что у меня сильнейшее воспаление сосудов головы, которое лечилось лишь хирургическим путём, и меня незамедлительно прооперировали", — поделилась Пескова в интервью "Леди Mail".

Она добавила, что на восстановление потребовалось время, поэтому съёмки некоторых сцен были завершены за несколько месяцев до выхода фильма в прокат.

В проекте Анна Пескова вместе с Агатой Муцениеце и Ольгой Сухаревой сыграли трёх подруг, отправившихся на юг России на гастроли своей любимой группы детства. Девушки хотели передать "Рыжему" из "Иванушек International" письмо школьной подруги, рано ушедшей из жизни, и исполнить давнюю мечту, которую не смогли реализовать в подростковом возрасте.