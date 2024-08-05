Кинокомпания "Кинотека" выпустила трейлер фильма "Возвращение попугая Кеши" с Гариком Харламовым

Вышел тизер-трейлер фильма про попугая Кешу: премьера 31 октября

0:44 Your browser does not support the audio element. Кино

Кинокомпания "Кинотека" выпустила первый трейлер фильма "Возвращение попугая Кеши". Голос знаменитому персонажу подарил комик Гарик Харламов.

Фото: youtube.com by Ютуб-канал DiZimain, PDM

По сюжету, Кеша помогает учителю географии Митяю (роль исполнил Никита Кологривый) вернуть расположение его девушки. В ответ Митяй должен помочь Кеше воссоединиться с его возлюбленной.

В фильме также снялись Оксана Акиньшина, Марк Юсеф, Роман Курцын, Ефим Шифрин, Ирина Безряднова и другие. Режиссёром проекта стал Олег Асадулин ("Новогодний ол инклюзив").

Премьера в России запланирована на 31 октября.