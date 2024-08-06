Пукайте на здоровье: Деми Мур призвала не стесняться метеоризма

Руководство по пуканию: Деми Мур утверждает, что здоровье важнее приличий

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда фильма "Огни святого Эльма" Деми Мур призвала перестать стыдиться метеоризма и меньше стесняться собственного тела. Об этом она заявила в своём Instagram*-аккаунте.

Фото: commons.wikimedia.org by Ioannasargioti, CC BY-SA 4.0

Актриса опубликовала видео. На нём она прочитала своим выросшим детям отрывки из книги "Руководство для взрослых по пуканию". Деми Мур заявила, что здоровье пищеварения является значимой темой.

"Здоровье пищеварения — важная, но часто табуированная тема. В детстве нас хвалили за такие нормальные физиологические процессы. <...> Но, будучи взрослыми, мы часто скрываем их", — отметила актриса.

Ранее Pravda.Ru писала, что Деми Мур пообещала оставаться рядом с Брюсом Уиллисом, несмотря на деменцию.

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