Пукайте на здоровье: Деми Мур призвала не стесняться метеоризма

Звезда фильма "Огни святого Эльма" Деми Мур призвала перестать стыдиться метеоризма и меньше стесняться собственного тела. Об этом она заявила в своём Instagram*-аккаунте.
Актриса опубликовала видео. На нём она прочитала своим выросшим детям отрывки из книги "Руководство для взрослых по пуканию". Деми Мур заявила, что здоровье пищеварения является значимой темой.
"Здоровье пищеварения — важная, но часто табуированная тема. В детстве нас хвалили за такие нормальные физиологические процессы. <...> Но, будучи взрослыми, мы часто скрываем их", — отметила актриса.
Ранее Pravda.Ru писала, что Деми Мур пообещала оставаться рядом с Брюсом Уиллисом, несмотря на деменцию.
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